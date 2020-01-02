Жителю Мариуполя угрожали, чтобы склонить к сотрудничеству с ФСБ – СБУ

Сотрудник ФСБ вымогал деньги у украинца за беспрепятственную реализацию предпринимательской деятельности, сообщает Служба безопасности Украины.

Служба безопасности Украины 2 января сообщила о попытке российской Федеральной службы безопасности завербовать жителя Мариуполя.

По данным СБУ, когда украинец пересекал государственную границу, его задержали сотрудники ФСБ. Россияне пытались склонить задержанного к сотрудничеству, для чего использовали психологическое давление и вымогательство. Во время беседы сотрудник ФСБ интересовался, есть ли у мужчины знакомые среди украинских военнослужащих и правоохранителей.

По словам украинца, у него требовали деньги за беспрепятственную предпринимательскую деятельность, так как мужчина закупал в России бензин. Предприниматель отметил, что ему сказали передать аналогичное требование его коллегам. В случае отказа от выплаты взяток мужчине и его знакомым угрожали закрыть въезд в Россию и тем самым заблокировать возможность видеться с близкими родственниками, которые там живут.

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