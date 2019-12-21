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В ООН действует агентурная сеть ФСБ России – Ельченко

Бывший постоянный представитель Украины при ООН, новоназначенный посол в США Владимир Ельченко считает, что Россия скрыто влияет на работу Организации Объединенных Наций с помощью своих кадров. По его словам, в секретариате ООН работает две-три сотни россиян и половина из них – это агентура ФСБ, явная или скрытая.

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Ельченко отметил, что Россия скрыто влияет на работу ООН через свои кадры
Ельченко отметил, что Россия скрыто влияет на работу ООН через свои кадры
Фото: ЕРА

Половина россиян, работающих в ООН, – скрытые или открытые агенты ФСБ России. Такое мнение в интервью "Укринформу" высказал бывший постоянный представитель Украины при ООН, новоназначенный посол в США Владимир Ельченко.

"Так сложилось еще с советских времен, когда каждый второй работник из СССР был "подписан", как тогда говорили, или был прямым агентом. Сейчас российские кадры работают на спецслужбы России или, в более мягком варианте, на постпредство РФ. Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН", – сказал дипломат.

Ельченко отметил, что Россия скрыто влияет на работу Организации Объединенных Наций через свои кадры.

"В секретариате ООН работает две-три сотни россиян. Думаю, половина из них – это агентура ФСБ, явная или скрытая. Кстати, время от времени мы видим информацию о том, что какого-то сотрудника ООН из России американские спецслужбы попросили отъехать домой. То есть иногда их отлавливают", – отметил посол.

По словам Ельченко, Россия имеет огромное влияние в ООН прежде всего как постоянный член Совета Безопасности и оно значительно сильнее, чем влияние Украины и десятков других стран.

"Кто-то ее уважает, а кто-то откровенно боится. Большинство из тех 22–23 стран, которые голосуют в унисон с Россией против наших резолюций, на 100% зависят от нее. Или от поставок оружия, или от списания каких-то долгов, или от российских вливаний, без которых экономика не будет работать", – добавил Ельченко.

К числу таких стран, по словам Ельченко, относятся Никарагуа, Куба, Венесуэла в Латинской Америке, Бурунди, Судан – в Африке, Мьянма, Камбоджа – в Азии.

12 декабря издание ZN.UA писало, что Вашингтон согласился на назначение Ельченко послом Украины в США.

18 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ельченко послом Украины в США.

Ельченко возглавлял представительство Украины при ООН с декабря 2015 года. До этого работал послом Украины в РФ.

Теги: Россия, Украина, ООН, шпионаж, ФСБ, Владимир Ельченко, Совет Безопасности ООН
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