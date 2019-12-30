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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В оккупированном Крыму задержали двух украинцев

Сотрудники "пограничного управления ФСБ по Республике Крым" утверждают, что двое украинцев пытались покинуть оккупированный полуостров в обход российских пунктов пропуска.

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В ФСБ утверждают, что "украинцы имеют криминальное прошлое"
В ФСБ утверждают, что "украинцы имеют криминальное прошлое"
Фото: pixabay.com

Крымские пограничники задержали двух граждан Украины. Об этом 30 декабря сообщило "Крыминформ" со ссылкой на пресс-службу "пограничного управления ФСБ по Республике Крым".

"Сотрудники пограничного управления ФСБ по Республике Крым выявили и задержали двух мужчин, которые предприняли попытку пересечь российско-украинскую границу в обход установленного порядка. В поле зрения пограничников попали два человека, которые в темное время суток следовали по направлению к линии разграничения двух государств", – заявили в "ведомстве".

В ФСБ утверждают, что "украинцы имеют криминальное прошлое" и на территории аннексированного Крыма "перебивались случайными заработками".

В отношении каждого из задержанных открыты уголовные дела по ч. 1 ст. 322 (незаконное пересечение государственной границы РФ) Уголовного кодекса России. Им избрана мера пресечения в виде ареста, добавили в "ведомстве".

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Крым, Украина, арест, ФСБ, граница, аннексия, пограничники, мужчины
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