В оккупированном Крыму задержали двух украинцев

Сотрудники "пограничного управления ФСБ по Республике Крым" утверждают, что двое украинцев пытались покинуть оккупированный полуостров в обход российских пунктов пропуска.

Крымские пограничники задержали двух граждан Украины. Об этом 30 декабря сообщило "Крыминформ" со ссылкой на пресс-службу "пограничного управления ФСБ по Республике Крым".

"Сотрудники пограничного управления ФСБ по Республике Крым выявили и задержали двух мужчин, которые предприняли попытку пересечь российско-украинскую границу в обход установленного порядка. В поле зрения пограничников попали два человека, которые в темное время суток следовали по направлению к линии разграничения двух государств", – заявили в "ведомстве".

В ФСБ утверждают, что "украинцы имеют криминальное прошлое" и на территории аннексированного Крыма "перебивались случайными заработками".

В отношении каждого из задержанных открыты уголовные дела по ч. 1 ст. 322 (незаконное пересечение государственной границы РФ) Уголовного кодекса России. Им избрана мера пресечения в виде ареста, добавили в "ведомстве".

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.