В Крыму к арестованному активисту Приходько не пускают священника – адвокат

Украинский активист из Крыма Олег Приходько, который находится в СИЗО оккупированного Симферополя, два раза ходатайствовал о свиданиях со священником, но ему отказывают, сказал адвокат Назим Шейхмамбетов.

В оккупированном Крыму администрация СИЗО Симферополя отказывает украинскому активисту Олегу Приходько в свидании со священником. Об этом 30 декабря изданию "Крым.Реалии" сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов.

"Сегодня мне удалось посетить Олега Приходько в СИЗО, мы обсудили с ним ход дела и детали по обжалованию некоторых позиций. Также мне от Олега Аркадьевича стало известно, что к нему до сих пор не допустили священника, хотя мы ходатайствовали о таких свиданиях два раза", – рассказал Шейхмамбетов.

Приходько задержали сотрудники ФСБ в оккупированном Крыму 9 октября, позже его арестовали. 10 октября в его доме был проведен обыск. Ему вменяют сразу две статьи Уголовного кодекса РФ: 205 (подготовка террористического акта) и 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

Активист сказал, что далек от всех преступлений, которые ему инкриминируют, и отметил, что только высказывал свое мнение и остается патриотом Украины.

В декабре стало известно, что российская служба по финансовому мониторингу внесла Приходько в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.