"Суд" в Крыму оставил активиста Приходько под арестом

"Верховный суд Крыма" отклонил просьбу украинского активиста Олега Приходько заменить ему содержание под стражей на домашний арест.

Приходько утверждает, что дело против него сфабриковано Фото: krymr.com

Украинский активист из Крыма Олег Приходько проиграл в местном "Верховном суде" апелляцию на меру пресечения в виде ареста. Об этом "Крым.Реалиям" сообщил 25 декабря адвокат Назим Шейхмамбетов.

"Верховный суд Крыма" оставил решение "Киевского районного суда [Симферополя]" в силе. Олег Аркадьевич ходатайствовал о том, чтобы меру пресечения ему сменили на домашний арест. Он считает, что уголовное дело против него сфабриковано", – сказал адвокат.

По его словам, Приходько, "будучи в пожилом возрасте, не имеет ни возможности, ни оснований скрываться от следствия, однако суд эти ходатайства не удовлетворил".

Шейхмамбетов отметил, что в СИЗО Симферополя активиста содержат в двухместной камере с круглосуточным видеонаблюдением.

Приходько задержали сотрудники ФСБ в оккупированном Крыму 9 октября, позже его арестовали. 10 октября в его доме был проведен обыск. Ему вменяют сразу две статьи Уголовного кодекса РФ – ст. 205 (подготовка террористического акта) и ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

Активист сказал, что далек от всех преступлений, которые ему инкриминируют, и отметил, что только высказывал свое мнение и остается патриотом Украины.

В декабре стало известно, что российская служба по финансовому мониторингу внесла Приходько в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.