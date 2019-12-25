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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Суд" в Крыму оставил активиста Приходько под арестом

"Верховный суд Крыма" отклонил просьбу украинского активиста Олега Приходько заменить ему содержание под стражей на домашний арест.

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Приходько утверждает, что дело против него сфабриковано
Приходько утверждает, что дело против него сфабриковано
Фото: krymr.com

Украинский активист из Крыма Олег Приходько проиграл в местном "Верховном суде" апелляцию на меру пресечения в виде ареста. Об этом "Крым.Реалиям" сообщил 25 декабря адвокат Назим Шейхмамбетов.

"Верховный суд Крыма" оставил решение "Киевского районного суда [Симферополя]" в силе. Олег Аркадьевич ходатайствовал о том, чтобы меру пресечения ему сменили на домашний арест. Он считает, что уголовное дело против него сфабриковано", – сказал адвокат.

По его словам, Приходько, "будучи в пожилом возрасте, не имеет ни возможности, ни оснований скрываться от следствия, однако суд эти ходатайства не удовлетворил".

Шейхмамбетов отметил, что в СИЗО Симферополя активиста содержат в двухместной камере с круглосуточным видеонаблюдением.

Приходько задержали сотрудники ФСБ в оккупированном Крыму 9 октября, позже его арестовали. 10 октября в его доме был проведен обыск. Ему вменяют сразу две статьи Уголовного кодекса РФ – ст. 205 (подготовка террористического акта) и ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств). 

Активист сказал, что далек от всех преступлений, которые ему инкриминируют, и отметил, что только высказывал свое мнение и остается патриотом Украины.

В декабре стало известно, что российская служба по финансовому мониторингу внесла Приходько в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Крым, Симферополь, СИЗО, арест, активист, апелляция, адвокат, Олег Приходько
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