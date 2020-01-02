Крымский журналист Гайворонский заявил, что боевики "ЛНР" угрожали ему убийством

По словам журналиста Евгения Гайворонского, когда российские силовики везли его для передачи украинской стороне, находившиеся с ним боевики "ЛНР" предлагали приставу вывезти журналиста на оккупированную территорию Донбасса и убить "голыми руками".

Ялтинский журналист и блогер Евгений Гайворонский, которого сотрудники ФСБ депортировали в Украину через российско-украинский пограничный переход "Чертково – Меловое", сообщил 2 января изданию "Крым.Реалии", что во время доставки к границе ему угрожали боевики "ЛНР".

"Везли нас в "Газели", девять человек. Часть – из так называемой "ЛНР" – из-за просрочки и нарушения трудовых патентов выдворяли в "ЛНР", а я и еще четыре человека – именно в Украину, которая подконтрольна Киеву. И вот пока мы ехали, а там были реальные боевики, которые воевали на стороне "ЛНР" против Киева, они кричали на пристава: "Вы что творите? Это же бандеровец, он же [президента РФ Владимира] Путина ненавидит, нас ненавидит! Из-за таких, как он, мы до сих пор Киев не захватили. Давайте позвоним в ФСБ, чтобы его в Украину не везли. Давайте его в "ЛНР" вывезем, мы его прям там на первом метре нашей границы голыми руками убьем. Нам наше "МГБ" поможет", – рассказал Гайворонский.

По словам журналиста, в машине, где он сидел на полу в наручниках, боевики "пытались его пинать".

Гайворонский родился в Донецке, работал там журналистом. Несколько лет назад переехал в Крым, где поначалу работал пресс-секретарем в местной пророссийской общественной организации "Народное единство" и редактором издания "Евразийский журнал". Тогда он поддерживал аннексию и политику российского президента Владимира Путина. Некоторое время Гайворонский был корреспондентом крымской редакции российского издания "Комсомольская правда", а потом изменил позицию и стал сотрудничать с оппозиционным изданием "Примечания".

В марте 2019 года российские силовики в Крыму задерживали блогера по подозрению в употреблении наркотических средств. "Суд" в Ялте арестовал его на 12 суток за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП России (употребление наркотических веществ без назначения врача), и обязал пройти лечение от наркотической зависимости. Гайворонский называл обвинение "бредом".

После выхода из-под ареста Гайворонский заявлял, что собирается выехать на материковую часть Украины.

7 мая российские силовики снова задержали журналиста, после чего предложили пройти освидетельствование на наркотики. В этот же день "Киевский райсуд" Симферополя арестовал журналиста на 10 суток за отказ проходить медосвидетельствование во время его предыдущего задержания 26 марта.

22 октября его вновь задержали. Подконтрольный России "Мировой суд Ялты" арестовал его на 15 суток по обвинению в уклонении от лечения наркозависимости по статье 6.9.1. российского Кодекса об админнарушениях. 6 ноября блогер вышел из-под ареста.

Как пишет издание "Крым.Реалии", 31 октября Гайворонского обвинили в нарушении ч. 3 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях России (оскорбление в интернете власти и символов России) за пост в социальной сети Facebook о президенте России Владимире Путине. 12 ноября подконтрольный России "горсуд" Ялты признал незаконными документы, по которым Гайворонскому выдали паспорт гражданина России. 20 декабря его вновь задержали, "суд" принял решение о "депортации с территории России".

В Украину Гайворонского привезли в конце декабря. По словам журналиста, ему запретили въезд в Россию.