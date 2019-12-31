Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Крымского журналиста Гайворонского депортировали на территорию материковой Украины

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что депортированный российскими властями с территории аннексированного Крыма журналист Евгений Гайворонский, вероятно, находится в Бахмуте Донецкой области, откуда намерен следовать в Киев.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гайворонский в 2014 году выступал за российскую аннексию, а потом изменил мнение
Гайворонский в 2014 году выступал за российскую аннексию, а потом изменил мнение
Фото: krymr.com

Ялтинского журналиста и блогера Евгения Гайворонского российские правоохранители сегодня ночью депортировали на материковую Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Как сообщил Евгений Гайворонский, его в сопровождении сотрудников ФСБ и миграционной службы России выдворили в районе пограничного перехода между Россией и Украиной Чертково-Меловое. В настоящее время Евгений Гайворонский должен быть уже в городе Бахмуте [Донецкой области], откуда он собирается следовать в Киев", – отметил Чубаров.

В комментарии под постом глава Меджлиса отметил, что после праздников с Гайворонским будут работать сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/2586540371441101

Гайворонский родился в Донецке, работал там журналистом. Несколько лет назад переехал в Крым, где поначалу работал пресс-секретарем в местной пророссийской общественной организации "Народное единство" и редактором издания "Евразийский журнал". Тогда он поддерживал аннексию и политику российского президента Владимир Путина. Некоторое время Гайворонский был корреспондентом крымской редакции российского издания "Комсомольская правда", а потом изменил позицию и стал сотрудничать с оппозиционным изданием "Примечания".

В марте 2019 года российские силовики в Крыму задерживали блогера по подозрению в употреблении наркотических средств. "Суд" в Ялте арестовал его на 12 суток за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП России (употребление наркотических веществ без назначения врача), и обязал пройти лечение от наркотической зависимости. Гайворонский называл обвинение "бредом". 

После выхода из-под ареста Гайворонский заявлял, что собирается выехать на материковую часть Украины.

7 мая российские силовики снова задержали журналиста, после чего предложили пройти освидетельствование на наркотики. В этот же день "Киевский райсуд" Симферополя арестовал журналиста на 10 суток за отказ проходить медосвидетельствование во время его предыдущего задержания 26 марта.

22 октября его вновь задержали. Подконтрольный России "Мировой суд Ялты" арестовал его на 15 суток по обвинению в уклонении от лечения наркозависимости по статье 6.9.1. российского Кодекса об административных правонарушениях. 6 ноября блогер вышел из-под ареста.

Как пишет издание "Крым.Реалии", 31 октября Гайворонского обвинили в новом административном правонарушении по ч. 3 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях России (оскорбление в интернете власти и символов России) за пост в социальной сети Facebook относительно президента России Владимира Путина. 12 ноября подконтрольный России "горсуд" Ялты решил признать незаконными документы, по которым Гайворонскому выдали паспорт гражданина России. 20 декабря его вновь задержали, "суд" принял решение о "депортации с территории России".

Теги: Крым, Рефат Чубаров, депортация, Евгений Гайворонский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Роналду сфотографировался с семьей после получения премии Globe Soccer Awards
Роналду сфотографировался с семьей после получения премии Globe Soccer Awards
Тому Хэнксу и его семье предложили стать гражданами Греции
Тому Хэнксу и его семье предложили стать гражданами Греции
Plus size модель Грэм снялась полностью голой
Plus size модель Грэм снялась полностью голой
  "Вьюга". Дорош выпустил клип с балериной Горшуновой. Видео
  "Вьюга". Дорош выпустил клип с балериной Горшуновой. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS