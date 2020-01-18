РФ, используя банк в Южной Осетии, ежегодно перечисляет террористам "ЛНР" более 30 млрд рублей – СБУ

Служба безопасности Украины объявила в розыск "министра финансов ЛНР" Евгения Мануйлова и "главу госбанка ЛНР" Дмитрия Чайкина, в ближайшее время обвинительные акты в отношении них направят в суд.

Служба безопасности Украины задокументировала механизмы финансирования Россией оккупационных администраций на временно оккупированных территориях Луганской области. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 18 января.

По данным СБУ, во избежание санкций против банковского сектора РФ создала на своей территории и на временно оккупированных территориях Донбасса специальные финучреждения, через которые с 2014 года, после введения "рублевой зоны" в ОРДЛО, наладила механизм финансирования оккупационных "органов власти".

"СБУ длительное время документировала, что для сокрытия прямой финансовой поддержки фейковых учреждений на захваченной территории Луганской области РФ привлекла к схеме финансирования банковское учреждение [оккупированной грузинской территории] Южной Осетии, через которое средства из России попадают в так называемый государственный банк "ЛНР". Затем деньги распределяются самозваным "министерством финансов ЛНР" для содержания оккупационных органов власти и силового блока псевдогосударственного образования. В частности, незаконных вооруженных формирований "МГБ", "МВД", "народной милиции", – отметили в СБУ.

По данным украинской спецслужбы, объем средств, который РФ перечисляет для "властей" на временно оккупированной территории Луганской области, превышает 30 млрд рублей в год ($487,5 млн).

СБУ в рамках расследования уголовного производства зафиксировала, что ключевую роль в финансировании выполняют "министр финансов ЛНР" Евгений Мануйлов и "глава госбанка ДНР" Дмитрий Чайкин. Им объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение конституционного порядка), и объявили в розыск.

"Они поддерживают постоянные контакты с кураторами от правительственных структур РФ, систематически выезжают в Москву для согласования вопросов выделения "ассигнований" на функционирование "ЛНР" и распределение средств... В ближайшее время обвинительные акты в отношении правонарушителей будут направлены в суд для заочного осуждения", – сообщили в СБУ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.