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ПОЛИТИКА

Зеленский провел заседание СНБО, посвященное стратегии национальной безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета нацбезопасности и обороны выслушал мнения его членов по поводу готовящейся стратегии нацбезопасности "Безопасность человека – безопасность страны". Проработать проект предложено в течение недели.

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Заседание было консультативно-совещательным
Заседание было консультативно-совещательным
Фото: president.gov.ua

17 января президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом информирует сайт главы государства.

На встрече рассмотрели вопрос создания стратегии национальной безопасности Украины "Безопасность человека – безопасность страны".

По словам Зеленского, заседание носило "консультативно-совещательный характер, чтобы все члены СНБО могли выразить свои мнения, замечания и предложения относительно будущего документа".

"Президент предложил всем участникам заседания в течение недели детально проработать проект стратегии и подать свои предложения", – отметила пресс-служба главы государства.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что "в основу документа была положена избирательная программа президента", а к подготовке проекта привлекались Национальный институт стратегических исследований (НИСИ), государственные органы, институты гражданского общества, международные эксперты.

"Данилов подчеркнул, что ключевыми аспектами стратегии являются человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность. Конечная цель реализации – утверждение свободной, богатой, безопасной страны, в которой господствует право, где каждый может реализовать свои таланты и способности", – сказано в сообщении.

Директор НИСИ Александр Литвиненко сообщил, что проект стратегии был представлен в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в декабре 2019 года и получил положительную оценку.

"Приоритетными направлениями политики национальной безопасности в проекте стратегии определяются обеспечение независимости и государственного суверенитета, общественное развитие, прежде всего развитие человеческого капитала, защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, европейская и евроатлантическая интеграция (создание необходимых условий для получения полноправного членства в ЕС и НАТО), восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины", – отметили в пресс-службе.

В документе также упоминаются "восстановление мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, осуществление комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, безопасностных, гуманитарных и экономических мер "Крым – это Украина", а также "предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двухсторонних отношениях".

Теги: Крым, СНБО, оборона, Александр Литвиненко, независимость, политика, Владимир Зеленский, война в Украине, суверенитет, Алексей Данилов, заседание
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