Курченко подал иск против Порошенко из-за включения в санкционный список СНБО

Следующее заседание Верховного Суда по иску беглого бизнесмена Сергея Курченко к пятому президенту Украины Петру Порошенко назначено на 10 февраля. Курченко требует отменить указ Порошенко, которым было введено в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины в том числе о санкциях против него.

Украинские правоохранители расследуют несколько уголовных производств, в которых фигурирует Курченко Фото: Serhiy Kurchenko / Facebook

Бежавший в Россию бизнесмен Сергей Курченко требует признать противоправным и отменить указ пятого президента Украины Петра Порошенко № 126/2018 от 14 мая 2018 года, который ввел в силу решение Совета национальной безопасности и обороны "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда 13 января.

Приложением №1 этого решения СНБО (.pdf) против Курченко ввели санкции на три года.

В релизе сказано, что суд решил привлечь к участию в деле Службу безопасности Украины.

"Этим решением Верховный Суд удовлетворил ходатайство представителя ответчика (Порошенко. – "ГОРДОН"), который просил привлечь Службу безопасности Украины в качестве третьего лица, поскольку Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций именно по предложению СБУ", – говорится в сообщении.

Следующее заседание назначено на 19 февраля.

Согласно определению Верховного Суда от 9 августа 2019 года по этому делу, опубликованном в Едином реестре судебных решений, Курченко подал иск против Порошенко 8 августа. Тогда заявление беглого бизнесмена не оставили без движения, предоставив время на устранение недостатков иска. 29 августа этот срок продлили.

Производство суд открыл 20 января.