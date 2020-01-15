Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Курченко подал иск против Порошенко из-за включения в санкционный список СНБО

Следующее заседание Верховного Суда по иску беглого бизнесмена Сергея Курченко к пятому президенту Украины Петру Порошенко назначено на 10 февраля. Курченко требует отменить указ Порошенко, которым было введено в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины в том числе о санкциях против него.

Украинские правоохранители расследуют несколько уголовных производств, в которых фигурирует Курченко
Украинские правоохранители расследуют несколько уголовных производств, в которых фигурирует Курченко
Фото: Serhiy Kurchenko / Facebook

Бежавший в Россию бизнесмен Сергей Курченко требует признать противоправным и отменить указ пятого президента Украины Петра Порошенко № 126/2018 от 14 мая 2018 года, который ввел в силу решение Совета национальной безопасности и обороны "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". 

Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда 13 января. 

Приложением №1 этого решения СНБО (.pdf) против Курченко ввели санкции на три года.

В релизе сказано, что суд решил привлечь к участию в деле Службу безопасности Украины. 

"Этим решением Верховный Суд удовлетворил ходатайство представителя ответчика (Порошенко."ГОРДОН"), который просил привлечь Службу безопасности Украины в качестве третьего лица, поскольку Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций именно по предложению СБУ", – говорится в сообщении. 

Следующее заседание назначено на 19 февраля. 

Согласно определению Верховного Суда от 9 августа 2019 года по этому делу, опубликованном в Едином реестре судебных решений, Курченко подал иск против Порошенко 8 августа. Тогда заявление беглого бизнесмена не оставили без движения, предоставив время на устранение недостатков иска. 29 августа этот срок продлили

Производство суд открыл 20 января. 

Украинские правоохранители расследуют несколько уголовных производств, в которых фигурирует Курченко. Его объявили в международный розыск. По данным Службы безопасности Украины, бизнесмен получил российское гражданство.

Теги: СБУ, Петр Порошенко, Украина, Сергей Курченко, санкции, СНБО, Верховный Суд, иск, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Профессор". Сын Собчак преподал ей урок
"Профессор". Сын Собчак преподал ей урок
Билык показала подросшего младшего сына
Билык показала подросшего младшего сына
  The Red Moon. Победительница "Х-фактора 3" Николайчук выпустила клип. Видео
  The Red Moon. Победительница "Х-фактора 3" Николайчук выпустила клип. Видео
Пэлтроу продает свечу с ароматом вагины
Пэлтроу продает свечу с ароматом вагины
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS