Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Конфискованное у Курченко имущество в Харьковской области передали государству

Помещения в спортивном комплексе "Металлист" и тренировочная база в поселке Высокий, которые раньше принадлежали беглому украинскому бизнесмену Сергею Курченко, вернули в собственность государства.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Курченко уехал в РФ в 2014 году
Курченко уехал в РФ в 2014 году
Фото: donetskie.com

Конфискованные у украинского бизнесмена Сергея Курченко в Харьковской области помещения в спортивном комплексе "Металлист" и тренировочная база в поселке Высокий были возвращены в собственность государства. Об этом в комментарии "Укринформу" сообщили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации.

"Регистрация помещений по улице Плехановской, 65 [адрес спорткомплекса "Металлист". – "ГОРДОН"] на сегодня завершена, они внесены в Государственный реестр недвижимого имущества. Это VIP-сектор, подтрибунные помещения южной и северной трибун, футбольная академия. Также 3 января зарегистрировали базу в Высоком", – сообщили в ОГА.

В декабре глава облгосадминистрации Алексей Кучер рассказывал, что конфискованная собственность Курченко в Харьковской области не была принята в управление ОГА, фактически этим имуществом пользовались третьи лица.

Курченко – украинский беглый бизнесмен. Владелец группы компаний "Газ Украина", медиахолдинга UMH Group, владелец и президент футбольного клуба "Металлист Харьков", председатель наблюдательного совета "ВЕТЭК". После смены власти в феврале 2014 года покинул Украину и получил российское гражданство.

В отношении Курченко украинские правоохранители расследуют несколько уголовных производств. Он объявлен в международный розыск.

Теги: Сергей Курченко, Металлист Харьков, Харьковская область, имущество, конфискация, Алексей Кучер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Перший снiг". Экс-участница "Х-фактора" Монастырская (U:LAV) выпустила клип с участием своей девушки. Видео
  "Перший снiг". Экс-участница "Х-фактора" Монастырская (U:LAV) выпустила клип с участием своей девушки. Видео
Сын Собчак встал на лыжи
Сын Собчак встал на лыжи
Шейк засветила голые ягодицы на пляже
Шейк засветила голые ягодицы на пляже
  "Удивительное путешествие доктора Дулиттла". Вышел трейлер фильма с Дауни-младшим. Видео
  "Удивительное путешествие доктора Дулиттла". Вышел трейлер фильма с Дауни-младшим. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS