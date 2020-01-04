Конфискованное у Курченко имущество в Харьковской области передали государству

Помещения в спортивном комплексе "Металлист" и тренировочная база в поселке Высокий, которые раньше принадлежали беглому украинскому бизнесмену Сергею Курченко, вернули в собственность государства.

Курченко уехал в РФ в 2014 году Фото: donetskie.com

Конфискованные у украинского бизнесмена Сергея Курченко в Харьковской области помещения в спортивном комплексе "Металлист" и тренировочная база в поселке Высокий были возвращены в собственность государства. Об этом в комментарии "Укринформу" сообщили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации.

"Регистрация помещений по улице Плехановской, 65 [адрес спорткомплекса "Металлист". – "ГОРДОН"] на сегодня завершена, они внесены в Государственный реестр недвижимого имущества. Это VIP-сектор, подтрибунные помещения южной и северной трибун, футбольная академия. Также 3 января зарегистрировали базу в Высоком", – сообщили в ОГА.

В декабре глава облгосадминистрации Алексей Кучер рассказывал, что конфискованная собственность Курченко в Харьковской области не была принята в управление ОГА, фактически этим имуществом пользовались третьи лица.

Курченко – украинский беглый бизнесмен. Владелец группы компаний "Газ Украина", медиахолдинга UMH Group, владелец и президент футбольного клуба "Металлист Харьков", председатель наблюдательного совета "ВЕТЭК". После смены власти в феврале 2014 года покинул Украину и получил российское гражданство.

В отношении Курченко украинские правоохранители расследуют несколько уголовных производств. Он объявлен в международный розыск.