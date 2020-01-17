Организация псевдореферендума. Трем депутатам горрайонных советов в Донецкой области сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины установила, что три действующих депутата горрайонных советов в Донецкой области в 2014 году содействовали организации и проведению незаконного референдума.

В 2014 году на Донбассе прошли "референдумы" о независимости Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Трем депутатам горрайонных советов в Донецкой области сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Об этом 17 января сообщила пресс-служба ведомства.

Спецслужба установила, что в апреле 2014 года депутат Лиманского горсовета добровольно содействовала в организации псевдореферендума, в частности она возглавила "избирательную комиссию" в селе Кривая Лука. Там она подсчитывала голоса и подписывала соответствующие акты.

По версии следствия, депутат Константиновского горсовета организовал и провел "референдумы" в селах Тарасовка, Александрополь, Новооленовка, Водяное Второе, Березовка и Зеленое Поле.

Тогдашний депутат Мироновского сельсовета, отметили правоохранители, на внеочередной сессии приняла решение о проведении фейкового референдума и активно призывала жителей области к участию.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В мае 2014 года группировки "ДНР" и "ЛНР" провели "референдумы" о независимости, их результаты не признала даже Россия, поддерживающая боевиков на Донбассе.