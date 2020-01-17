Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе погиб украинский военный – штаб операции Объединенных сил

16 января представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе обстреливали позиции военнослужащих операции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, по украинским военным работали снайперы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Формально в зоне проведения ООС на Донбассе сохраняется перемирие
Формально в зоне проведения ООС на Донбассе сохраняется перемирие
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погиб один украинский военный. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреляли позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, по украинским военным работали снайперы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь вблизи  Новотроицкого. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – в районе Травневого, Новотошковского, Мироновского, Луганского, Новозвановки, Орехово и Зайцево.

С начала новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, отметили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/769338980225387

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Донбасс, украинский военный, Орехово, Зайцево, Луганское, Новотошковское, обстрелы, Новотроицкое, военнослужащий, Новозвановка, война на Донбассе, погибшие, Травневое, операция Объединенных сил
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Она одной улыбкой делает из мамы и папы желе". Димопулос показала четырехмесячную дочь
"Она одной улыбкой делает из мамы и папы желе". Димопулос показала четырехмесячную дочь
Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Топалов перед камерой напоил сына от Тодоренко
Топалов перед камерой напоил сына от Тодоренко
  "Половое воспитание". Вышел новый трейлер второго сезона сериала с Джиллиан Андерсон. Видео
  "Половое воспитание". Вышел новый трейлер второго сезона сериала с Джиллиан Андерсон. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS