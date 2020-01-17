На Донбассе погиб украинский военный – штаб операции Объединенных сил

16 января представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе обстреливали позиции военнослужащих операции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, по украинским военным работали снайперы.

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погиб один украинский военный. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреляли позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, по украинским военным работали снайперы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь вблизи Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – в районе Травневого, Новотошковского, Мироновского, Луганского, Новозвановки, Орехово и Зайцево.

С начала новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, отметили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.