Украина предложила создать в трехсторонней контактной группе подгруппу по вопросам границы – Олифер

Украинская сторона в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе считает необходимым, чтобы СММ ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения, заявила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Украинская сторона предоставила свои предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трех участках, рассказала Олифер Фото: Дарка Оліфер / Facebook

16 января на заседании трехсторонней контактной группы по урегулировании ситуации на Донбассе украинская сторона предложили создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"К сожалению, ситуация с безопасностью остается напряженной, вопреки договоренностям лидеров стран "Нормандской четверки" продолжаются обстрелы, есть погибшие и раненые украинские военные. Именно решение проблем безопасности – главное в повестке дня", – написала она.

Украинская сторона считает необходимым, чтобы СММ ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения, добавила Олифер.

"Обращено внимание на невыполнение пункта 4 протокола по итогам консультаций ТКГ от 1 сентября 2014 года, согласно которому необходимо обеспечить действенный мониторинг на российско-украинской границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ. Именно поэтому украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы", – рассказала пресс-секретарь Кучмы.

Олифер добавила, что выборы на Донбассе не могут происходить при отсутствии необходимого безопасного окружения и дееспособных институтов.

"Речь идет не только о безопасности волеизъявления избирателей, но и о безопасном участии всех партий и кандидатов. Итак, выборы можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под его полным контролем или контролем международных наблюдателей, иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования, а также высока вероятность манипуляций с участием в выборах лиц, не являющихся гражданами государства. В успешных случаях урегулирования конфликта – в частности, в Хорватии, Боснии, Либерии – выборы происходили после установления эффективного контроля за пересечением границы. Также международный опыт проведения выборов на постконфликтных территориях свидетельствует, что преждевременное проведение выборов и/или ненадлежащая подготовка к ним не только не способствует примирению и реинтеграции, но и может спровоцировать возобновление боевых действий. Только возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах способны обеспечить длительный мир", – написала она.

Олифер рассказала, что в продолжение реализации договоренностей лидеров стран "Нормандской четверки" в подгруппе по безопасности украинская сторона предоставила свои предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трех участках, которые были определены Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

Также во время заседания подгруппы по безопасности украинская сторона проинформировала о плане мероприятий по гуманитарному разминированию на Донбассе.

https://www.facebook.com/darka.olifer/posts/2664562086997210 [/FB Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) начала работу летом 2014 года. С мая 2015 года в рамках контактной группы действует четыре подгруппы: по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам. Группа собирается либо в Минске, либо проводит заседания в режиме видеоконференции. В ее состав входят представители Украины, России и ОБСЕ.