Резников о переговорах в Минске: Говорить, что что-то было сорвано, нет оснований

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников заявил, что проходит "нормальный переговорный процесс" и переговоры ведутся в рабочем режиме.

Резников: Я сегодня все равно остаюсь в оптимистичном настроении, надеясь, что мы решим все вопросы Фото: president.gov.ua

Информация о якобы срыве переговоров в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донабассе не соответствует действительности. Об этом на брифинге в Киеве 19 декабря сказал представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Алексей Резников, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я бы хотел отметить, что много сегодня было каких-то утечек информации о том, что якобы что-то не так происходило, кто-то что-то срывал… Это нормальный переговорный процесс, он очень сложный, имеет много нюансов, технических деталей, и говорить о том, что что-то сорвано, что-то не произошло, сегодня нет таких оснований", – сказал он.

Как отметила пресс-служба Офиса президента Украины, Резников сообщил, что участники контактной группы договорились поддерживать связь в режиме видеоконференций.

"Переговоры продолжаются, они идут в рабочем режиме. Есть детали, нюансы, над которыми работают группы, специалисты. Поэтому я сегодня все равно остаюсь в оптимистичном настроении, надеясь, что мы решим все вопросы", – добавил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия на Донбассе и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма заявлял, что на встрече 18 декабря "не удалось достичь того, чего хотелось". Он отметил, что переговоры продолжатся.

18 декабря после заседания контактной группы спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что договоренность об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ может быть достигнута в режиме видеоконференции.