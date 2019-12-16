В МИД Украины заявили о недопустимости участия представителей ОРДЛО в нормандском формате

Встречи иностранных политиков с представителями незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР" направлены на легитимизацию преступлений России против суверенитета и территориальной целостности Украины, заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

Киев решительно осуждает попытки любых контактов иностранных политиков с представителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом идет речь в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Екатерины Зеленко, опубликованном на сайте МИД 16 декабря.

"Такого рода контакты, пусть и замаскированные под "посредничество", никоим образом не способствуют достижению мира, а наоборот – вредны и направлены на легитимизацию преступлений России против суверенитета и территориальной целостности Украины и международного права в целом", – заявила она, комментируя встречу депутата Бундестага от праворадикальной партии "Альтернатива для Германии", депутата Парламентской ассамблеи Совета Европы Ульриха Эме с представителями ОРДЛО.

Зеленко подчеркнула, что конфликт на Донбассе будет урегулирован, когда РФ выведет оттуда свои войска, а Киев восстановит контроль над государственной границей.

"Такая позиция поддерживается и правительством ФРГ, усилия которого в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе высоко ценятся в Украине. Любые провокации апологетов агрессивной политики России воспринимаются в Украине как соучастие в преступлении", – подытожила спикер МИД.

Эме провел неформальную встречу с представителями незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР" в Минске 15 декабря. Он заявил, что представители партии "Альтернатива для Германии" могли бы выступить "честными посредниками" между сторонами конфликта, и выразил мнение о необходимости привлечения представителей ОРДЛО в процесс переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате.

В комментарии "Радіо Свобода" посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил, что его и посольство об этой встрече никто не информировал. По словам Кизима, он выступил бы с протестом против такой встречи, так как подобного рода визиты легитимизируют "ЛНР" и "ДНР".

В феврале издание Märkische Allgemeine писало, что спецслужбы Германии подозревают: Россия может оказывать поддержку радикальным партиям, в частности "Альтернативе для Германии".