Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

В МИД Украины заявили о недопустимости участия представителей ОРДЛО в нормандском формате

Встречи иностранных политиков с представителями незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР" направлены на легитимизацию преступлений России против суверенитета и территориальной целостности Украины, заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В МИД прокомментировали встречу представителей ОРДЛО и Бундестага в Минске
В МИД прокомментировали встречу представителей ОРДЛО и Бундестага в Минске
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Киев решительно осуждает попытки любых контактов иностранных политиков с представителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом идет речь в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Екатерины Зеленко, опубликованном на сайте МИД 16 декабря. 

"Такого рода контакты, пусть и замаскированные под "посредничество", никоим образом не способствуют достижению мира, а наоборот – вредны и направлены на легитимизацию преступлений России против суверенитета и территориальной целостности Украины и международного права в целом", – заявила она, комментируя встречу депутата Бундестага от праворадикальной партии "Альтернатива для Германии", депутата Парламентской ассамблеи Совета Европы Ульриха Эме с представителями ОРДЛО. 

Зеленко подчеркнула, что конфликт на Донбассе будет урегулирован, когда РФ выведет оттуда свои войска, а Киев восстановит контроль над государственной границей. 

"Такая позиция поддерживается и правительством ФРГ, усилия которого в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе высоко ценятся в Украине. Любые провокации апологетов агрессивной политики России воспринимаются в Украине как соучастие в преступлении", – подытожила спикер МИД. 

Эме провел неформальную встречу с представителями незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР" в Минске 15 декабря. Он заявил, что представители партии "Альтернатива для Германии" могли бы выступить "честными посредниками" между сторонами конфликта, и выразил мнение о необходимости привлечения представителей ОРДЛО в процесс переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате. 

В комментарии "Радіо Свобода" посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил, что его и посольство об этой встрече никто не информировал. По словам Кизима, он выступил бы с протестом против такой встречи, так как подобного рода визиты легитимизируют "ЛНР" и "ДНР". 

В феврале издание Märkische Allgemeine писало, что спецслужбы Германии подозревают: Россия может оказывать поддержку радикальным партиям, в частности "Альтернативе для Германии".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Германия, Украина, МИД Украины, Минск, ОРДЛО, Альтернатива для Германии, Екатерина Зеленко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS