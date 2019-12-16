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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Минске представители ОРДЛО провели встречу с депутатом Бундестага

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что если бы знал о планирующейся в Минске встрече представителей ОРДЛО и депутата немецкого парламента от праворадикальной партии "Альтернатива для Германии", депутата Парламентской ассамблеи Совета Европы Ульриха Эме, то выступил бы с протестом. В ходе встречи Эме пообещал представителям террористических "ЛДНР" посредничество в отношениях с Украиной.

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Эме выдвинул инициативу в Совете Европы с целью наладить переговоры между ОРДЛО и Украиной, а также дать возможность "властям ЛДНР" изложить там свою позицию
Эме выдвинул инициативу в Совете Европы с целью наладить переговоры между ОРДЛО и Украиной, а также дать возможность "властям ЛДНР" изложить там свою позицию
Фото: imc-i.ru

В Минске 15 декабря прошла неформальная встреча представителей ОРДЛО и депутата немецкого парламента от праворадикальной партии "Альтернатива для Германии", депутата Парламентской ассамблеи Совета Европы Ульриха Эме, пишет издание Naviny.by.

Эме заявил, что хотел составить свое представление о ситуации на Донбассе, а представители партии "Альтернатива для Германии" могли бы выступить "честными посредниками" между сторонами конфликта.

Он сказал, что будет вести переговоры и с украинской стороной, "потому что вопросы перемирия предполагают наличие двух сторон". Депутат высказал надежду, что в ближайшие месяцы можно будет сделать "значительные шаги в направлении мира".

Эме сказал, что выдвинул инициативу в Совете Европы с целью наладить переговоры между ОРДЛО и Украиной, а также дать возможность "властям ЛДНР" изложить там свою позицию.

По его словам, в переговорах между Германией, Францией, Россией и Украиной должны были принимать участие и представители ОРДЛО.

Немецкий депутат подчеркнул, что хочет внести проект резолюции в ПАСЕ. 

Представители ОРДЛО на встрече с Эме заявили, что министерство иностранных дел Беларуси было в курсе их переговоров.

В комментарии "Радіо Свобода" посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил, что его и посольство об этой встрече никто не информировал. 

"Но если бы нас проинформировали и я бы общался с этим депутатом, то выступил бы с протестом: мы против таких встреч, которые в определенной степени легитимизируют незаконные вооруженные формирования, которыми являются так называемые "ЛНР" и "ДНР". Все переговоры должны проходить в рамках трехсторонней контактной группы, следующее заседание которой запланировано на 18 декабря. Сейчас мы выясняем обстоятельства встречи через МИД, и я хочу пообщаться с послом Германии в Беларуси", – подчеркнул Кизим.

В феврале издание Märkische Allgemeine писало, что спецслужбы Германии подозревают: Россия может оказывать поддержку радикальным партиям, в частности "Альтернативе для Германии".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Германия, Украина, МИД, ПАСЕ, боевики, война на Донбассе, ОРДЛО, Игорь Кизим, ЛДНР, Альтернатива для Германии
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