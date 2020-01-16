Освобожденная из плена дончанка заявила, что среди бывших заложников есть те, кто помогал боевикам пытать людей

Бывшие заложники боевиков "ДНР" Татьяна Гончарова и Станислав Асеев сообщили, что не все лица, вернувшиеся в Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО, должны были попасть в списки на обмен. Среди них якобы есть и те, кто поддерживает сепаратистов, и те, кто помогал боевикам издеваться над украинцами в местах лишения свободы.

Гончарова: Сейчас такие люди с нами лечатся в одной больнице Фото: lb.ua

Освобожденная в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО дончанка Татьяна Гончарова в интервью изданию LB.ua рассказала, что среди тех, кто вместе с ней вернулся на подконтрольную украинскому правительству территорию, были те, кто помогал боевикам пытать людей.

Гончаренко сообщила, что ее задержали за то, что она передавала данные Главному управлению разведки Минобороны Украины. Вначале ее привезли на базу "МГБ ДНР", где был целый персонал "палачей".

"Тюремщиками были военные танкисты "ДНР". База "МГБ", но персонал – типа военные. Кто-то мог принести еды или вывести в туалет, а кто-то занимался пытками... Руководитель этого ужасного места Кулик Дмитрий Павлович сейчас находится под арестом в Украине и с комфортом живет в СИЗО. Он местный, из Донецкой области. Как оказалось, пока я сидела в заключении, он выехал на подконтрольную Украине территорию – кажется, здесь родители у него, – и его арестовали. И я очень боюсь, что пройдет суд и его обменяют как "беркутовцев". Или даже без суда. Когда начали выводить на работы, то видела его почти каждый день, особенно когда приходилось мыть его кабинет. Он собственноручно пытал людей. Иногда мог просто напиться, ему становилось скучно, и кого-то выдергивали из камеры, чтобы зверски бить", – рассказала бывшая заложница.

По ее словам, в последнем обмене многие из тех, кто приехал в Украину, были случайными людьми.

"Например, поменяли женщину, которая активно участвовала в так называемом референдуме 11 мая. Она даже была "госслужащей" в "ДНР", и на ней сделали примерное дело, как мы типа наказываем тех, кто ездит в Украину. Еще какая-то мошенница из Луганска, которую совершенно непонятно почему включили в список. Тот же [житель Макеевки Василий] Савин, который сейчас кричит на всех каналах, но по сути своей – сепаратист. Есть еще несколько сепаратистов откровенных, по которым у меня куча вопросов. Например, несколько человек, которые якобы имеют статью "шпионаж", но, во-первых, по моей информации, работали за деньги, а во-вторых, помогали на "Изоляции" бить заключенных. То есть нас. И они сейчас с нами лечатся в одной больнице, им всем те же услуги предоставляются. Например, некий Максим Теорентер, которого обвинили якобы в покушении на [главаря "ДНР" Александра] Захарченко. Так вот, он лично бил людей на "Изоляции", помогал вот этому палачу Палычу (Кулику) пытать людей", – добавила Гончарова.

Бывший заложник боевиков журналист Станислав Асеев, который удерживался в Донецке в здании бывшего завода "Изоляция", в интервью изданию ZN.ua подтвердил слова Гончаровой.

По его словам, в обменных списках были люди, которые напрямую участвовали в том, что происходило в этой тюрьме.

"Такие люди были и в предыдущих обменах, и в этом, и все они еще на свободе... Позитивный момент в том, что, по словам президента [Владимира Зеленского], Служба безопасности Украины уже работает по ним. Также президент сказал, что, возможно, чтобы такие ошибки не повторялись, такие люди, как я, перед обменом должны просматривать списки. И даже визуально отсеивать тех, кто либо сотрудничал с оккупационной администрацией, либо по своим личным садистским наклонностям участвовал в издевательствах и пытках", – сказал Асеев.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев.