Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Ивлева: Украина поступила правильно, отказавшись от мести убийцам в обмен на свободу своих граждан. А вот что приобрела Россия?

Журналистка Виктория Ивлева не исключает, что после обмена боевиков из ОРДЛО с Украиной в Россию приедут "хладнокровные убийцы", которые найдут работу по специальности – "будут стрелять".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ивлева: Выбирать нужно живых
Ивлева: Выбирать нужно живых
Фото: Виктория Ивлева / Facebook

Украина поступила правильно, вернув своих граждан в ходе обмена с боевиками ОРДЛО. Такое мнение выразила 30 декабря 2019 года в Facebook российская журналистка Виктория Ивлева.

"Я абсолютно убеждена, что Украина поступила правильно, по-человечески, отказавшись от мести убийцам в обмен на свободу своих граждан. Месть, даже справедливая, – очень тяжелое и испепеляющее душу чувство, месть вообще никого не делает лучше и счастливее. Возвращение домой невиновных – делает. Выбирать всегда нужно живых. Украина сделала это дважды. А вот что приобрела в результате этого обмена Россия?" – написала она.

Журналистка выразила сомнение, что российского гражданина Руслана Гаджиева, "давившего гусеницами танка граждан Украины под Дебальцево", после возвращения будут судить в РФ за наемничество.

"Среди моих соотечественников, сидящих в украинских тюрьмах за ведение агрессивной войны на Донбассе, есть люди, никого не убившие и, без сомнения, гораздо менее виноватые перед украинским народом, но нам нужен был именно Гаджиев", – отметила Ивлева.

Она предположила, что "несколько террористов, взорвавших людей в Харькове, несколько фигурантов дела о пожаре в Одессе, несколько хладнокровных убийц из "Беркута", расстреливавших людей на Майдане зимой 2014 года, тоже приедут к нам".

"Думаю, что найдут работу по специальности без особого труда. Они не испугаются звука падающей пластиковой бутылки или пролетающего бумажного стаканчика. Они будут стрелять. И воздастся каждому по делам его. Unicuique secundum opera eius. Мне малоинтересно, как воздастся им, но нам всем воздастся за равнодушие. И к судьбе Украины в том числе", – считает Ивлева.

https://www.facebook.com/victoria.ivlevayorke/posts/10157885526285987

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, – политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка. 

29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

Полный список переданных в ОРДЛО людей официально не озвучивался.

Теги: Россия, Украина, Виктория Ивлева, война на Донбассе, ОРДЛО, обмен удерживаемыми лицами, Руслан Гаджиев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Актрису ленты "Капитан Америка" подозревают в убийстве матери
Актрису ленты "Капитан Америка" подозревают в убийстве матери
Мадонна, Лопес, Кидман и Спеллинг показали, как проводят новогодние праздники
Мадонна, Лопес, Кидман и Спеллинг показали, как проводят новогодние праздники
  Gang Gang.Трэвис Скотт презентовал клип. Видео
  Gang Gang.Трэвис Скотт презентовал клип. Видео
Ольга Сумская станет бабушкой во второй раз
Ольга Сумская станет бабушкой во второй раз
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS