Ивлева: Украина поступила правильно, отказавшись от мести убийцам в обмен на свободу своих граждан. А вот что приобрела Россия?

Журналистка Виктория Ивлева не исключает, что после обмена боевиков из ОРДЛО с Украиной в Россию приедут "хладнокровные убийцы", которые найдут работу по специальности – "будут стрелять".

Украина поступила правильно, вернув своих граждан в ходе обмена с боевиками ОРДЛО. Такое мнение выразила 30 декабря 2019 года в Facebook российская журналистка Виктория Ивлева.

"Я абсолютно убеждена, что Украина поступила правильно, по-человечески, отказавшись от мести убийцам в обмен на свободу своих граждан. Месть, даже справедливая, – очень тяжелое и испепеляющее душу чувство, месть вообще никого не делает лучше и счастливее. Возвращение домой невиновных – делает. Выбирать всегда нужно живых. Украина сделала это дважды. А вот что приобрела в результате этого обмена Россия?" – написала она.

Журналистка выразила сомнение, что российского гражданина Руслана Гаджиева, "давившего гусеницами танка граждан Украины под Дебальцево", после возвращения будут судить в РФ за наемничество.

"Среди моих соотечественников, сидящих в украинских тюрьмах за ведение агрессивной войны на Донбассе, есть люди, никого не убившие и, без сомнения, гораздо менее виноватые перед украинским народом, но нам нужен был именно Гаджиев", – отметила Ивлева.

Она предположила, что "несколько террористов, взорвавших людей в Харькове, несколько фигурантов дела о пожаре в Одессе, несколько хладнокровных убийц из "Беркута", расстреливавших людей на Майдане зимой 2014 года, тоже приедут к нам".

"Думаю, что найдут работу по специальности без особого труда. Они не испугаются звука падающей пластиковой бутылки или пролетающего бумажного стаканчика. Они будут стрелять. И воздастся каждому по делам его. Unicuique secundum opera eius. Мне малоинтересно, как воздастся им, но нам всем воздастся за равнодушие. И к судьбе Украины в том числе", – считает Ивлева.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, – политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка.

29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

Полный список переданных в ОРДЛО людей официально не озвучивался.