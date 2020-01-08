Обмен удерживаемыми лицами и встреча в нормандском формате не восстановили доверие к России – Пристайко

После встречи лидеров "Нормандской четверки" в Париже российские войска продолжают убивать и ранить украинских военных, сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Пристайко: Если мы посмотрим на общую ситуацию с оккупацией, то не так много успехов Фото: ЕРА

Несмотря на переговоры в нормандском формате и обмен удерживаемыми лицами, доверия к РФ нет. Такое мнение в интервью немецкой газете Bild, перевод которого обнародован 7 января на сайте Министерства иностранных дел Украины, выразил глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко.

"Большинство украинцев чрезвычайно счастливы, что в рамках этой стратегии (деоккупации Донбасса. – "ГОРДОН") почти 100 заложников вернулись домой. Это было моральным обязательством для правительства. Но вы правы: если мы посмотрим на общую ситуацию с оккупацией, то не так много успехов. Но то, что сделали, является шагами к облегчению переговоров. Германия и Франция даже говорят о "восстановлении доверия между сторонами", – сказал Пристайко.

По его словам, он бы "так далеко не заходил".

"Мы знаем, кто на нас нападает ежедневно, и убивает, и ранит наших солдат. Мы знаем, кто оккупировал Крым и Донбасс. О каком доверии можно говорить? Даже после встречи в нормандском формате в Париже российские войска продолжают убивать и ранить наших солдат. К сожалению, наши ожидания относительно прекращения обстрелов до сих пор не оправдались", – заявил министр.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.

Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.