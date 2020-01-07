Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе были ранены двое украинских бойцов – штаб ООС

6 января вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, проинформировали в штабе операции Объединенных сил.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В 2014 году на Донбассе началась война
В 2014 году на Донбассе началась война
Фото: ЕРА

В течение 6 января на Донбассе получили ранения двое украинских военных, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"6 января вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… 6 января в результате вражеского обстрела двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/760088137817138

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Россия, Украина, оружие, МИД Украины, Донбасс, военные, раненые, прекращение огня, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, операция Объединенных сил
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Ризатдинова показала сына от Онищенко
Ризатдинова показала сына от Онищенко
Леди Гага: Меня неоднократно насиловали в 19-летнем возрасте
Леди Гага: Меня неоднократно насиловали в 19-летнем возрасте
  Yummy. Вышел новый клип Бибера. Видео
  Yummy. Вышел новый клип Бибера. Видео
Полякова сняла на видео танец младшей дочери
Полякова сняла на видео танец младшей дочери
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS