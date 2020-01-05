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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сутки на Донбассе. Четыре обстрела боевиками, двое украинских военных подорвались на взрывном устройстве

4 января боевики на Донбассе обстреливали позиции украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Сегодня на Донбассе еще не было обстрелов
Сегодня на Донбассе еще не было обстрелов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь неподалеку от Авдеевки, Верхнеторецкого и Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – вблизи Новолуганского. 

4 января во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где им оказали квалифицированную помощь.

С начала новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/758251671334118

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Донбасс, военные, взрывчатка, боевики, Авдеевка, Водяное, прекращение огня, война на Донбассе, Верхнеторецкое, Новолуганское, ранение, операция Объединенных сил
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