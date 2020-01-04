В ОБСЕ заявили, что боевики на Донбассе не допустили наблюдателей в места хранения вооружения

В специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что их наблюдатели не имеют доступа к пунктам пропуска на границе в не подконтрольных правительству районах Луганской области.

Наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не допустили к месту хранения оружия боевиков в Донецкой области. Об этом говорится в отчете СММ от 3 января.

"Ограничение свободы передвижения патрулей миссии продолжались, в частности, на блокпостах и к месту хранения вооружения вооруженных формирований в Донецкой области", – говорится в сообщении.

В ОБСЕ добавили, что, кроме того, наблюдатели не имеют доступа к пунктам пропуска на границе в не подконтрольных правительству районах Луганской области.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны, в частности, договорились расширить мандат СММ ОБСЕ с возможностью осуществлять мониторинг круглосуточно.