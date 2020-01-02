Выдача паспортов РФ жителям Донбасса дает Украине право не ограничивать себя "Минском" – Климкин

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что выдача паспортов РФ жителям Донбасса является прямой российской агрессией.

Климкин: Выдача паспортов в других регионах Украины – лишь вопрос времени Фото: ЕРА

Выдача российских паспортов жителям Донбасса позволяет Украине не ограничивать себя Минскими соглашениями. Такое мнение 2 января в Facebook выразил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"В России говорят, что выдали почти 200 тыс. паспортов жителям Донбасса... Как по мне, такие действия Кремля уже являются достаточной причиной и аргументом в пользу того, чтобы смотреть на нормандский формат с нашей точки зрения. Выдача РФ паспортов на всем (а не только оккупированном) Донбассе дает нам политическое и моральное право действовать так, как мы считаем необходимым для Украины, не ограничивая себя соблюдением "Минска", отказом от него, разговорами о его изменении или чем угодно", – написал он.

По словам украинского дипломата, выдача российских паспортов "никак не укладывается в логику "Минска" и является прямой российской агрессией".

"Выдача паспортов в других регионах Украины – лишь вопрос времени", – считает Климкин.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

24 октября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что боевики начали очередную кампанию по обеспечению местных жителей "документами" боевиков "ДНР" и "ЛНР". По данным украинской разведки, пенсионерам в ОРДЛО "уже направляются угрозы о прекращении выплат пенсий с 31 марта 2020 года при отсутствии документа об изъятии украинского паспорта".

1 января 2020 года в МВД РФ сообщили, что более 196 тыс. жителей Донецкой и Луганской областей, в том числе временно оккупированных территорий, получили российское гражданство в упрощенном порядке.