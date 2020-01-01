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В 2019 году более 196 тыс. жителей Донбасса получили российское гражданство

В министерстве внутренних дел РФ сообщили, что в 2019 году российское гражданство по упрощенной процедуре получили 136 тыс. человек, которые проживают на временно оккупированных территориях Донбасса, и около 60 тыс. человек, проживающих в других регионах Донецкой и Луганской областей.

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232 заявления о приеме в российское гражданство были отклонены, сообщили в ведомстве
232 заявления о приеме в российское гражданство были отклонены, сообщили в ведомстве
Фото: pixabay.com

В 2019 году более 196 тыс. жителей Донецкой и Луганской областей, в том числе временно оккупированных территорий, получили российское гражданство в упрощенном порядке. Об этом 1 января ТАСС сообщили в пресс-центре министерства внутренних дел России.

В ведомстве отметили, что их них более 136 тыс. – жители "ДНР" и "ЛНР", еще порядка 60 тыс. – жители из других районов Донецкой и Луганской областей.

В МВД РФ добавили, что были отклонены 232 заявления о приеме в российское гражданство. Такие решения связаны с тем, что люди имеют ограничение на въезд в Россию из-за административного выдворения или депортации, у них есть неснятая или непогашенная судимость за совершение умышленных преступлений либо они преследуются в уголовном порядке компетентными органами РФ или иностранных государств.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

24 октября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что боевики начали очередную кампанию по обеспечению местных жителей "документами" боевиков "ДНР" и "ЛНР". По данным украинской разведки, пенсионерам в ОРДЛО "уже направляются угрозы о прекращении выплат пенсий с 31 марта 2020 года при отсутствии документа об изъятии украинского паспорта".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Донбасс, гражданство, ДНР, МВД РФ, ЛНР
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