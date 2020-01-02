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Боевики на Донбассе возобновили практику "штрафных рот" – украинская разведка

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, боевики на Донбассе комплектуют "штрафные роты" причастными к преступлениям, уходившими в "самоволку" и недовольными условиями "службы".

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О "штрафных ротах" боевиков сообщило ГУР Минобороны Украины
О "штрафных ротах" боевиков сообщило ГУР Минобороны Украины
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Боевики "ЛНР" и "ДНР" возобновили практику формирования "штрафных рот". Об этом 2 января проинформировало Министерство обороны Украины со ссылкой на Главное управление разведки.

"Командование российских оккупационных войск возобновило практику формирования так называемых штрафных рот в соединениях и частях 1-го (Донецк), 2-го (Луганск) АК (армейского корпуса. – "ГОРДОН"). Штрафные подразделения оккупанты комплектуют офицерами, сержантами и рядовыми, которые причастны к совершению преступлений, самовольно оставляли передовые позиции или открыто выражали недовольство условиями службы", – сказано в сообщении.

По данным разведки, "штрафников противник использует на наиболее опасных участках на линии соприкосновения", а также формирует из них "группы быстрого реагирования".

"В указанных подразделениях сохраняется самый высокий уровень правонарушений, в том числе случаи убийств, что связано с конфликтами между офицерами и их подчиненными. Убитые зачисляются к потерям якобы от обстрелов подразделениями Объединенных сил", – отметили в Минобороны.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.

По данным штаба операции Объединенных сил, в 2019 году на Донбассе было ликвидировано 619 боевиков, 939 были ранены и травмированы.

Теги: Министерство обороны Украины, разведка, боевики, война в Украине, война на Донбассе
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