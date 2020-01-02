В 2019 году потери боевиков на Донбассе составили 619 человек – штаб ООС

На Донбассе в 2019 году уничтожено 110 единиц техники боевиков, сообщил штаб операции Объединенных сил.

За год на Донбассе было ранено более 900 боевиков Фото: EPA

В 2019 году на Донбассе было ликвидировано 619 боевиков. Об этом 2 января сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook со ссылкой на данные разведки.

939 террористов были ранены и травмированы. Кроме этого, уничтожено 110 единиц военной техники боевиков.

"Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.