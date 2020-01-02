На участке разведения в Золотом, неподалеку от блокпоста боевиков, миссия ОБСЕ впервые увидела камеру и антенну

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на участке разведения сил и средств в районе Золотого Луганской области видела троих членов незаконных вооруженных формирований с нарукавными повязками "СЦКК", хотя боевики не участвуют в работе Совместного центра по вопросам прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ впервые зафиксировала антенну и камеру неподалеку от блокпоста боевиков на участке разведения сил и средств в районе Золотого Луганской области. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 30 декабря 2019 года, опубликованном на ее сайте 31 декабря.

"На участке разведения в районе Золотого наблюдатели впервые видели направленную на север камеру и антенну, которые были установлены на опоре линий электропередачи примерно в 150 м к северо-востоку от блокпоста вооруженных формирований", – говорится в отчете.

Также на участке СММ видела троих членов незаконных вооруженных формирований с нарукавными повязками "СЦКК", хотя боевики не участвуют в работе Совместного центра по вопросам прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Процесс зеркального отвода вооружений в Золотом был начат 29 октября и завершился 1 ноября 2019 года. 26 ноября ОБСЕ верифицировала завершение разведения в Золотом.