Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На участке разведения в Золотом, неподалеку от блокпоста боевиков, миссия ОБСЕ впервые увидела камеру и антенну

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на участке разведения сил и средств в районе Золотого Луганской области видела троих членов незаконных вооруженных формирований с нарукавными повязками "СЦКК", хотя боевики не участвуют в работе Совместного центра по вопросам прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ОБСЕ верифицировала завершение разведения в Золотом 26 ноября 2019 года
ОБСЕ верифицировала завершение разведения в Золотом 26 ноября 2019 года
Фото: EPA

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ впервые зафиксировала антенну и камеру неподалеку от блокпоста боевиков на участке разведения сил и средств в районе Золотого Луганской области. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 30 декабря 2019 года, опубликованном на ее сайте 31 декабря.

"На участке разведения в районе Золотого наблюдатели впервые видели направленную на север камеру и антенну, которые были установлены на опоре линий электропередачи примерно в 150 м к северо-востоку от блокпоста вооруженных формирований", – говорится в отчете.

Также на участке СММ видела троих членов незаконных вооруженных формирований с нарукавными повязками "СЦКК", хотя боевики не участвуют в работе Совместного центра по вопросам прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Процесс зеркального отвода вооружений в Золотом был начат 29 октября и завершился 1 ноября 2019 года. 26 ноября ОБСЕ верифицировала завершение разведения в Золотом.

Теги: Луганская область, ОБСЕ, Золотое, СЦКК, война в Украине, отвод вооружений
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Роналду сфотографировался с семьей после получения премии Globe Soccer Awards
Роналду сфотографировался с семьей после получения премии Globe Soccer Awards
Тому Хэнксу и его семье предложили стать гражданами Греции
Тому Хэнксу и его семье предложили стать гражданами Греции
Plus size модель Грэм снялась полностью голой
Plus size модель Грэм снялась полностью голой
  "Вьюга". Дорош выпустил клип с балериной Горшуновой. Видео
  "Вьюга". Дорош выпустил клип с балериной Горшуновой. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS