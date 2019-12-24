Боевики обстреляли жилой дом в Золотом, где прошло разведение сил и средств – ГПУ

Правоохранители задокументировали факт обстрела боевиками жилого дома в Золотом-4 Луганской области. По версии следствия, обстрел велся самодельным взрывным устройством с использованием мины 82 калибра.

Боевики на Донбассе 21 ноября обстреляли жилой дом в населенном пункте Золотое-4 в Луганской области, где в ноябре произошло разведение сил и средств. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Прокуроры департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, осуществляя процессуальное руководство в уголовном производстве, снова зафиксировали нарушения норм международного гуманитарного права военнослужащими вооруженных сил РФ и членами незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР", которые ведут артиллерийские обстрелы мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры. Так, задокументирован факт прицельного обстрела 21 декабря 2019 года Золотого-4 Попаснянского района Луганской области, где произошло разведение войск", – говорится в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия прокуроры Генеральной прокуратуры Украины обнаружили поврежденный жилой дом. По версии следствия, обстрел велся самодельным взрывным устройством с использованием мины калибра 82 мм.

"Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления, а полученные доказательства будут использованы в делах против Российской Федерации в международных и национальных судах", – отметили в Генпрокуратуре.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Процесс зеркального отвода вооружений в Золотом завершился 1 ноября 2019 года, он был начат 29 октября.

26 ноября ОБСЕ верифицировала завершение процесса разведения сил и средств в Золотом.