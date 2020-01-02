В 2019 году СЦКК обеспечил режим тишины для восстановления 312 объектов инфраструктуры на Донбассе – штаб ООС

160 объектов в 2019 году были восстановлены на временно оккупированных территориях Донбасса, сообщил Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.

В 2019 году при содействии Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе был проведен ремонт на 312 объектах инфраструктуры. Об этом 2 января сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Украинской стороной СЦКК в 2019 году обеспечено соблюдение режима прекращения огня для ремонтно-восстановительных работ на 312 объектах инфраструктуры, из них 152 объекта – на подконтрольных правительству Украины территориях и 160 – на временно оккупированных военными формированиями Российской Федерации территориях. Мы понимаем, что не только на подконтрольных правительству, но и на временно оккупированных территориях проживают наши граждане – украинцы", – говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.