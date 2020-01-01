МВД Украины: Давайте прибережем всю пиротехнику до освобождения Крыма и Донбасса

В Министерстве внутренних дел Украины напомнили, что в стране идет война, и на Донбассе раздаются взрывы.

Министерство внутренних дел Украины призвало граждан ограничить использование пиротехнических средств. Об этом ведомство заявило 1 января в Facebook.

"Гражданам Украины напоминаем, в нашей стране идет война, и смертельные взрывы раздаются сразу в двух областях. Давайте будем воздерживаться от запусков фейерверков. Прибережем всю пиротехнику до освобождения Крыма и Донбасса от оккупации", – сказано в посте.

В МВД отметили, что украинская полиция не уполномочена реагировать на фейерверки.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.

В ряде городов Украины местные власти запретили использовать пиротехнику. В частности, в Киеве запрет на фейерверки горсовет ввел в сентябре 2014 года, а в декабре продлил его. Запрет должен был действовать до конца антитеррористической операции. В мае 2018 года было принято новое решение о запрете фейерверков, так как с 2017 года вместо АТО на востоке Украины проводится операция Объединенных сил.