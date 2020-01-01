Запрет фейерверков на местном уровне носит формальный характер – МВД Украины

Полиция не реагирует на нарушение запрета использовать пиротехнику фейерверков, поскольку соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушениях относительно ответственности за запуск салютов не вносились, пояснили в Министерстве внутренних дел Украины.

Полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества, сообщили в МВД Фото: ЕРА

Запрет фейерверков на местном уровне не предусматривает уголовной или административной ответственности. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Спасатели Житомирской области сообщили, человек получил тяжелую травму из-за фейерверка, который резко взорвался. Сейчас он в реанимации. Сегодня в комментариях вы возмущались, почему полиция не реагировала на канонады фейерверков, если это запрещено? Объясняем: решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, каждый отдельно. Например, в Киеве Киевсовет запретил использование пиротехники до окончания операции Объединенных сил. Однако соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушениях относительно ответственности за запуск салютов не вносились", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что, согласно Административному кодексу, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества.

Запрет на фейерверки Киевсовет ввел в сентябре 2014 года, а в декабре продлил его. Запрет должен был действовать до конца антитеррористической операции. В мае 2018 года было принято новое решение о запрете фейерверков, так как с 2017 года вместо АТО на востоке Украины проводится операция Объединенных сил.