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В Киеве запретили фейерверки на время войны на востоке Украины

78 депутатов Киевского горсовета поддержали порядок проведения негосударственных массовых общественных мероприятий.

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Фейерверки на мероприятиях в Киеве запрещены решением горсовета
Фейерверки на мероприятиях в Киеве запрещены решением горсовета
Фото: pixabay.com

В Киеве запретили использование фейерверков, салютов и другой пиротехники на период сдерживания вооруженной агрессии на востоке Украины. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба Киевского горсовета.

Соответствующее решение было принято на пленарном заседании в рамках утверждения порядка организации и проведения негосударственных массовых общественных мероприятий. "За" проголосовали 78 депутатов.

Согласно принятому решению, заявку на проведение массового мероприятия нужно будет подавать не позднее чем за 15 рабочих дней до запланированной даты. Если для мероприятия нужно будет перекрывать дороги или менять схему движения общественного транспорта, то срок подачи заявки составляет 45 дней.

В документе нужно подавать данные об организаторе и мероприятии, а также указывать организационные вопросы.

В сообщении отмечается, что на аллее Героев Небесной сотни в пределах Стены памяти погибших героев нельзя проводить массовые мероприятия развлекательного характера. Организацию событий возле культовых сооружений нужно дополнительно согласовывать с представителями религиозных организаций, на балансе которых они находятся.

Теги: Киев, депутаты, агрессия, пиротехника, фейерверк, массовые мероприятия, документы
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