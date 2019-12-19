Don't Leave Me. Группа Balaklava Blues показала в ролике киевские муралы. Видео
Украинско-канадский дуэт Balaklava Blues презентовал клип на трек Don't Leave Me. В ролике показали 79 киевских муралов. "Когда ты на чужбине, за сотни тысяч километров от своего родного города Киева. Когда ты знаешь, чувствуешь, разделяешь его боли и радости, хочется сосредоточиться на красоте, которая для тебя, эмигранта, еще более щемящая. Она приходит в цветных снах, в старинных колыбельных песнях. Сильная, эмоциональная история Киева последних пяти лет. Город мечты, борьбы и силы, город моей любви, город надежды. Мой Киев. Моя страна. Это то, что со мной навсегда", – прокомментировала премьеру солистка Balaklava Blues Маричка Марчик. Режиссер видео – Александр Фразе-Фразенко. Трек Don't Leave Me вошел в альбом Fly.
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