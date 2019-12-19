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Киевляне назвали, какие сферы должны быть приоритетными для городских властей – опрос

Медицинские учреждения, качество жилищно-коммунальных услуг и образовательные учреждения возглавили список приоритетных сфер, по мнению киевлян, сообщили в Социологической группе "Рейтинг".

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Жители Киева назвали сферы, которые должны быть приоритетными для городских властей
Жители Киева назвали сферы, которые должны быть приоритетными для городских властей
Фото: pixabay.com

Совершеннолетние киевляне ответили на вопрос, какие сферы должны быть приоритетными для городских властей. Результаты опроса Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала 18 декабря.

Возглавили список приоритетов медицинские учреждения (59% опрошенных), качество жилищно-коммунальных услуг (55%) и образовательные учреждения (36%).

Среди других вариантов результаты распределились следующим образом:

  • качество и доступность общественного транспорта – 32%;
  • качество дорог – 31%;
  • сбор и утилизация мусора 27%;
  • борьба с коррупцией – 24%;
  • борьба с незаконными застройками – 20%;
  • экология – 18%;
  • борьба с преступностью – 15%;
  • социальная защита малообеспеченных – 13%;
  • отопление – 13%;
  • тротуары и придомовая территория – 12%;
  • канализация – 11%;
  • парковка – 10%.

Остальные позиции набрали менее 10% голосов опрошенных.

Приоритетные сферы для городских властей Киева. Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился с 12-го по 16 декабря в Киеве, аудитория – люди от 18 лет и старше, они были опрошены методом личного формализованного интервью. Выборочная совокупность – 1 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 3,2%.

Теги: Киев, транспорт, медицина, коррупция, экология, соцопрос, отопление, утилизация, парковка, исследование, застройка, канализация, дороги
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