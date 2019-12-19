Киевляне назвали, какие сферы должны быть приоритетными для городских властей – опрос

Совершеннолетние киевляне ответили на вопрос, какие сферы должны быть приоритетными для городских властей. Результаты опроса Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала 18 декабря.
Возглавили список приоритетов медицинские учреждения (59% опрошенных), качество жилищно-коммунальных услуг (55%) и образовательные учреждения (36%).
Среди других вариантов результаты распределились следующим образом:
Остальные позиции набрали менее 10% голосов опрошенных.
Опрос проводился с 12-го по 16 декабря в Киеве, аудитория – люди от 18 лет и старше, они были опрошены методом личного формализованного интервью. Выборочная совокупность – 1 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 3,2%.