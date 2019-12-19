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Более половины украинцев верит в Святого Николая – опрос

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", в 2019 году выросло количество украинцев, которые верят в Святого Николая и Деда Мороза.

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Украинцы начали чаще дарить подарки ко Дню Святого Николая
Украинцы начали чаще дарить подарки ко Дню Святого Николая
Фото: pixabay.com

52% украинцев верит в Святого Николая, в Деда Мороза – 31%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 17 декабря.

В релизе сказано, что количество респондентов, которые заявили, что верят в Святого Николая и Деда Мороза, в 2019 году увеличилось по сравнению с прошлым годом – на 9 и 6 процентных пунктов соответственно. 

Фото: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Традиции дарить подарки близким ко Дню Святого Николая придерживаются 76% опрошенных, их число за год выросло на 9 процентных пунктов, говорится в исследовании. 

"Больше всего сторонников традиции дарить подарки на День Святого Николая – на западе Украины (почти 90%). В других регионах также значительная часть придерживаются этой традиции: в центре – 78%, на юге – 70%, на востоке – 64%. В большей степени поддерживают ее жители сел, женщины и более обеспеченные", – сказано в релизе. 

Опрос проводили в период с 5-го по 8 декабря методом личного формализированного интервью (face-to-face) среди 2000 жителей Украины в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна по типу поселения, регионам, возрасту, полу. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.

Теги: Украина, соцопрос, исследование, украинцы, День Святого Николая, Дед Мороз, Святой Николай
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