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18 декабря, 2019
 
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BrainStorm сыграли концерт в Киеве

12 декабря в Caribbean Club Concert Hall в Киеве латвийская группа BrainStorm исполнила старые и новые песни.

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BrainStorm: Спасибо большое украинской публике за то тепло, которое подарила нам!
BrainStorm: Спасибо большое украинской публике за то тепло, которое подарила нам!
Фото предоставлено пресс-службой Caribbean Club Concert Hall

12 декабря в столичном Caribbean Club Concert Hall состоялся концерт латвийской поп-рок-группы BrainStorm с программой "30 музыкальных историй". Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба Caribbean Club Concert Hall. 

Новая программа коллектива была посвящена 30-летию группы.

"Мы будем петь на трех языках, как и делаем это всегда. 30 лет на сцене – 30 музыкальных историй сегодня в Caribbean Club. Спасибо огромное! Очень рады всех вас видеть!" – сказал в начале выступления вокалист BrainStorm Ренарс Кауперс.

В программу концерта вошли известные композиции группы: Maybe, "На заре", "Выходные", Colder, "Скользкие улицы", "Ты не один", "Контакты", а также новые: "Про секс", "К осени" и "Рождество".

Публика несколько раз вызывала BrainStorm на бис. Как сказали сами музыканты, они давно не помнят таких многочисленных вызовов на бис.

"Мы любим такие клубные концерты за то, что можем увидеть каждого зрителя вплоть до последнего ряда. Для нас это особенный формат, особенные концерты, когда ты в постоянном контакте со зрителем. Мы были счастливы видеть людей, которые любят нашу музыку и подпевали почти все песни! Спасибо большое украинской публике за то тепло, которое подарила нам!" – поделились музыканты впечатлениями от киевского концерта.

Группа Brainstorm была основана в 1989 году в Елгаве. Она представляла Латвию на международном песенном конкурсе "Евровидение 2000", где заняла третье место.

Теги: музыка, концерт, BrainStorm
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