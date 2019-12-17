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18 декабря, 2019
 
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Перенесший инсульт Носков дал концерт "Живой"

Российский певец Николай Носков после инсульта вышел на сцену.

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Ноков: Дорогие друзья, никогда не теряйте надежду, даже если стоите у края пропасти. Не переставайте верить в будущее, ведь там разливается свет, а люди, которые находятся рядом, сделают его ярче!
Ноков: Дорогие друзья, никогда не теряйте надежду, даже если стоите у края пропасти. Не переставайте верить в будущее, ведь там разливается свет, а люди, которые находятся рядом, сделают его ярче!
Фото: nikolaynoskov_official / Instagram

63-летний экс-солист российской группы "Парк Горького" Николай Носков разместил в Instagram ролики, снятые во время его концерта "Живой" в Москве 9 декабря.

"Открывая концерт главным синглом “Живой", я хотел вам сказать... Дорогие друзья, никогда не теряйте надежду, даже если стоите у края пропасти. Не переставайте верить в будущее, ведь там разливается свет, а люди, которые находятся рядом, сделают его ярче!" – написал он.

Российская певица Лолита показала видео, снятое во время застолья после концерта Носкова.

"Николай Носков – доказательство того, что что бы ни произошло с тобой, есть люди, которые готовы за тебя бороться и радоваться успехам", – написала она.

В концертной программе принимали участие исполнители Александр Розенбаум, Евгений Маргулис, Владимир Пресняков, Диана Арбенина, Лолита Милявская, Слава, Валерия, Валерий Сюткин, Наргиз Закирова, Алексей Глызин, Денберел Ооржак, танцовщик Сергей Полунин.

В марте 2017 года Носков в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован. У него обнаружили тромб в шейном отделе, артисту сделали операцию. Тогда же в СМИ появилась информация, что Носков перенес инсульт. Его семья не давала комментариев журналистам. В августе 2018 года основатель группы "Парк Горького" Алексей Белов подтвердил, что у певца был инсульт и что он до сих пор восстанавливается.

С 1987 года Носков был вокалистом группы "Парк Горького". В начале 1990-х годов он покинул коллектив, а в 1993 году начал сольную карьеру.

Теги: музыка, Диана Арбенина, Лолита Милявская, Валерия, концерт, Валерий Сюткин, Александр Розенбаум, Владимир Пресняков, Алексей Глызин, Слава, Наргиз Закирова, Николай Носков, Сергей Полунин, инсульт, Лолита
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