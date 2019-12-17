Перенесший инсульт Носков дал концерт "Живой"

63-летний экс-солист российской группы "Парк Горького" Николай Носков разместил в Instagram ролики, снятые во время его концерта "Живой" в Москве 9 декабря.
"Открывая концерт главным синглом “Живой", я хотел вам сказать... Дорогие друзья, никогда не теряйте надежду, даже если стоите у края пропасти. Не переставайте верить в будущее, ведь там разливается свет, а люди, которые находятся рядом, сделают его ярче!" – написал он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Дорогие мои!!! Спасибо всем и каждому, кто пришёл вчера на концерт в Крокус, кто помогал в подготовке этого концерта, кто верил и ждал, за цветы и аплодисменты, за тёплые слова и искренность . Это бесценно и очень вдохновляет. Хочу поблагодарить замечательных артистов @rozenbaum.ru @evmargulis @presnyakovvladimir @_diana_arbenina @lolitamilyavskaya @nastya_slava @valeriya @syutkin_valeriy @nargizzakirova_official @alexey.glyzin @denberel_oorzhak за поддержку на сцене и прекрасное исполнение любимых всеми песен. Оркестр Red Square Band @redsquareband за профессионализм высокого класса. Сергею Полунину @poluninik за великолепное открытие программы. Особенно благодарю моего друга, продюсера и композитора Витю Дробыша @vdrobysh и молодого одаренного исполнителя Сашу Иванова @sasha_ivanov_music . Без них ничего бы не состоялось. От идеи до воплощения они были рядом. Спасибо концертному залу @crocuscityhall и режиссёру @andrey.tsar за атмосферу. Браво за сценический образ дизайнеру Виктории Андрияновой @victoria_andreyanova_official и @smilestudio__ss @sun_season_stor Моим друзьям и любимой семье. Продолжаем работу. Скорее хочется порадовать вас новыми песнями. До новых встреч! Ваш Николай Носков. Фото: @goar_muradyan
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Начало. Закулисье. Открывая концерт главным синглом “Живой», я хотел вам сказать... Дорогие друзья, никогда не теряйте надежду, даже если стоите у края пропасти. Не переставайте верить в будущее, ведь там разливается свет, а люди, которые находятся рядом, сделают его ярче! Этот невероятный концерт полностью подтверждает сказанное. Спасибо всем, кто был со мной рядом в этот вечер. #николайносков
Российская певица Лолита показала видео, снятое во время застолья после концерта Носкова.
"Николай Носков – доказательство того, что что бы ни произошло с тобой, есть люди, которые готовы за тебя бороться и радоваться успехам", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вчера был Концерт Николая Носкова @nikolaynoskov_official...!!! Нет! Это не просто Концерт! Это Настоящий Акт БЕЗУСЛОВНОЙ ЛЮБВИ ЗРИТЕЛЯ, МУЗЫКАНТОВ, Огромной съёмочной группы канала НТВ! Когда Коля спел первую песню — Зал встал и начались Овации!! За кулисами плакали артисты! Я не помню такого Единения Душ! Я не могу сравнить Этот Концерт ни с одним!!! Сколько Человеческих Открытий в этот вечер случилось...— жена Коли, Марина!!! Виктор Дробыш @vdrobysh, для которого Николай Носков стал Членом семьи, и это Он приложил все усилия в течение года, заставляя Колю Захотеть снова выйти на сцену!!!.. Николай Носков доказательство того — что бы ни произошло с тобой, есть Люди, которые готовы за тебя Бороться и Радоваться Успехам, ТЫ БУДЕШЬ САМЫЙ ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ!!! НТВ обещает концерт на Рождество! А я опубликую маленькое видео из закулисного буфета после концерта! Никаких заставленных едой столов! Только по рюмке за Здоровье Николая Ивановича Носкова и посиделки с разговорами о Творчестве!! Как В Старые Добрые Времена!! Жаль только, что те, кто носит громкое название рок-музыкант, не нашли время приехать на поддержку Носкову! Одна Диана Арбенина @_diana_arbenina! Ничего, Попса не сдаёт Тех, кого Любит и Уважает!!! *
В концертной программе принимали участие исполнители Александр Розенбаум, Евгений Маргулис, Владимир Пресняков, Диана Арбенина, Лолита Милявская, Слава, Валерия, Валерий Сюткин, Наргиз Закирова, Алексей Глызин, Денберел Ооржак, танцовщик Сергей Полунин.
В марте 2017 года Носков в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован. У него обнаружили тромб в шейном отделе, артисту сделали операцию. Тогда же в СМИ появилась информация, что Носков перенес инсульт. Его семья не давала комментариев журналистам. В августе 2018 года основатель группы "Парк Горького" Алексей Белов подтвердил, что у певца был инсульт и что он до сих пор восстанавливается.
С 1987 года Носков был вокалистом группы "Парк Горького". В начале 1990-х годов он покинул коллектив, а в 1993 году начал сольную карьеру.