В Минэнерго призвали отказаться от праздничных фейерверков

Праздничные фейерверки загрязняют окружающую среду, вредят фауне и отрицательно действуют на людей, вернувшихся с войны, заявили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды рассказали, почему стоит отказаться от использования фейерверков на Новый год.

"Без мерцающих огоньков в небе не обходится празднование ни одного Нового года: фейерверки добавляют помпезности и чувства радости. Но есть как минимум три причины, почему стоит ограничить их использование во время праздников. Первая: в Украине продолжается война, и для многих наших защитников звуки фейеверков напоминают о взрывах. Как следствие, ухудшается настроение и самочувствие – если вы будете веселиться, в глазах некоторых военных будут слезы. Так, во многих городах Украины запрещено использование пиротехнических средств, но несмотря на это, фейерверки и далее популярны. Прежде чем их покупать, подумайте о тех, кто может быть рядом с вами", – говорится в сообщении на сайте Минэнерго.

В ведомстве отметили, что фейерверки загрязняют воздух, потому что их дым насыщен мельчайшими частицами металла, которые делают его цветным.

"В дыме от фейерверков есть калий, алюминий, перхлораты – семейство очень химически активных соединений хлора и соединений кислорода. Помните, созерцая разноцветное мерцание в небе, вы вдыхаете букет из вышеперечисленных химических соединений. В будущем это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. В то же время остатки фейерверка, падающие на землю, содержат частицы несгоревшего топлива и красители, которые смываются дождями и попадают в сточные воды рек и озер. Как следствие – загрязненные подземных вод, которые люди потом используют для питья", – отметили в Министерстве.

Третьей причиной, по которой стоит отказаться от салютов, в ведомстве назвали вред от них для животных и птиц.

"Из-за звуков фейерверка четвероногие, скажем собаки, находятся в первой стадии шока и могут убежать от хозяев, и попасть под колеса автомобильного транспорта. Птицы же от взрывов могут потерять слух, а еще – место своего гнездования, ведь фейерверки способны их уничтожить за несколько секунд", – добавили в Минэнерго.

Запрет на фейерверки Киевсовет ввел в сентябре 2014 года, а в декабре продлил его. Запрет должен был действовать до конца антитеррористической операции. В мае 2018 года было принято новое решение о запрете фейерверков, так как с 2017 года вместо АТО на востоке Украины проводится операция Объединенных сил.