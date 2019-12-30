Украинские нацгвардейцы записали кавер на песню "Щедрик". Видео
Сотрудники Национальной гвардии Украины записали кавер на песню "Щедрик". Поздравление украинских нацгвардейцев с новогодними праздниками опубликовано 27 декабря в YouTube на канале "Міжнародний центр підготовки підрозділів НГУ".
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