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Украинские нацгвардейцы записали кавер на песню "Щедрик". Видео

Сотрудники Национальной гвардии Украины записали кавер на песню "Щедрик". Поздравление украинских нацгвардейцев с новогодними праздниками опубликовано 27 декабря в YouTube на канале "Міжнародний центр підготовки підрозділів НГУ".

 
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Нацгвардейцы поздравили украинцев с праздниками
Нацгвардейцы поздравили украинцев с праздниками
Скриншот: Міжнародний центр підготовки підрозділів НГУ / YouTube
видео

Видео: Міжнародний центр підготовки підрозділів НГУ / YouTube
Теги: Украина, Рождество, Новый год, Национальная гвардия, праздники, Щедрик, поздравление, кавер
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