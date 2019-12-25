The Hardkiss выпустили ролик с песнями Helpless и "Щедрик". Видео
Украинская группа The Hardkiss на своем YouTube-канале опубликовала эпизод концертного выступления во Дворце искусств "Украина" в Киеве 3 ноября 2019 года. В ролике лидер коллектива Юлия Санина исполняет песни Helpless и колядку "Щедрик". "Первая ласточка" альбома "Акустика. Live", который был записан во время концертов одноименного проекта. Песня Helpless получила новое звучание и волшебно сочетается с рождественской народной композицией "Щедрик" (музыкальная обработка Николая Леонтовича)", – говорится в описании ролика. Альбом The Hardkiss "Акустика. Live" выйдет в начале 2020 года.
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