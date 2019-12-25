Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
25 декабря, 2019
 
Новости

The Hardkiss выпустили ролик с песнями Helpless и "Щедрик". Видео

Украинская группа The Hardkiss на своем YouTube-канале опубликовала эпизод концертного выступления во Дворце искусств "Украина" в Киеве 3 ноября 2019 года. В ролике лидер коллектива Юлия Санина исполняет песни Helpless и колядку "Щедрик". "Первая ласточка" альбома "Акустика. Live", который был записан во время концертов одноименного проекта. Песня Helpless получила новое звучание и волшебно сочетается с рождественской народной композицией "Щедрик" (музыкальная обработка Николая Леонтовича)", – говорится в описании ролика. Альбом The Hardkiss "Акустика. Live" выйдет в начале 2020 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Альбом The Hardkiss "Акустика. Live" выйдет в начале 2020 года
Альбом The Hardkiss "Акустика. Live" выйдет в начале 2020 года
Скриншот: The HARDKISS / YouTube

видео

Видео: The HARDKISS / YouTube
Теги: видео, The Hardkiss, Юлия Санина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Выход футбольной сборной на Евро, лучшая молодая легкоатлетка планеты. Спортивные итоги Украины 2019 года
Выход футбольной сборной на Евро, лучшая молодая легкоатлетка планеты. Спортивные итоги Украины 2019 года
Борис ГАВРИЛЕЦ
Промокашка и Чубакка, диссидент Буковский и диктатор Мугабе. Известные люди, умершие в 2019 году. Фоторепортаж
Промокашка и Чубакка, диссидент Буковский и диктатор Мугабе. Известные люди, умершие в 2019 году. Фоторепортаж
Записки бывшего подполковника КГБ: Иранский куратор творческой интеллигенции СССР
Записки бывшего подполковника КГБ: Иранский куратор творческой интеллигенции СССР
Владимир ПОПОВ
 
 
АНОНС
Борис Тодуров: Мы сделали все, что возможно. Теперь ваша задача принять закон о трансплантации
ОБЩЕСТВО, ОБРАЗ ЖИЗНИ
Кардиохирург Тодуров – депутатам: Примите закон о трансплантации, чтобы спасти жизни украинцам
20 октября, 2016 20.10
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS