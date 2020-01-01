Боевики 31 декабря открывали огонь на Донбассе пять раз – штаб ООС

Среди украинских военнослужащих 31 декабря потерь не было, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики на Донбассе 31 декабря 2019 года открывали огонь пять раз. Об этом 1 января сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"31 декабря вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Среди украинских военнослужащих 31 декабря потерь не было.

1 января боевики не открывали огонь, добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня, обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", расширить мандат СММ ОБСЕ с возможностью осуществлять мониторинг круглосуточно.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.