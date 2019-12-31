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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе дважды обстреливали позиции Объединенных сил, ранен украинский военный

30 декабря представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе обстреливали украинские позиции из снайперских винтовок.

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С начала новых суток на Донбассе удерживается режим тишины
С начала новых суток на Донбассе удерживается режим тишины
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

В прошедшие сутки боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали украинские позиции из снайперских винтовок.

Оба случая были зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

С начала новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, отметили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/753370381822247

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня, обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", расширить мандат СММ ОБСЕ с возможностью осуществлять мониторинг круглосуточно.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Донбасс, снайперы, боевики, Пески, украинский военный, прекращение огня, обстрелы, Новомихайловка, война на Донбассе, операция Объединенных сил
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