На Донбассе боевики ранили украинского военнослужащего – штаб ООС

За сутки на Донбассе позиции украинской армии обстреляли два раза. Боевики использовали снайперские винтовки.

Война в Украине началась в 2014 году Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

На Донбассе 30 декабря вооруженные формирования России ранили украинского военнослужащего. Об этом сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

За сутки боевики дважды обстреливали позиции украинской армии из снайперских винтовок возле населенных пунктов Новомихайловка и Пески в Донецкой области.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня, обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", расширить мандат СММ ОБСЕ с возможностью осуществлять мониторинг круглосуточно.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.