27 декабря на Донбассе был ранен один украинский военный – штаб ООС

Боевики за прошлые сутки 27 декабря открывали огонь на Донбассе девять раз, сообщил штаб операции Объединенных сил.

Один украинский военнослужащий был ранен на Донбассе 27 декабря. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 28 декабря.

Боевики за прошлые сутки открывали огонь девять раз.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксирована активность вражеских снайперов... В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – говорится в сообщении.

С начала суток 28 декабря боевики нарушали режим тишины один раз.

"Из ручного противотанкового гранатомета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Широкино [Донецкой области]. Потерь с нашей стороны нет", – сообщили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.