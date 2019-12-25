Двое украинских бойцов получили ранения на Донбассе – штаб ООС

В течение 24 декабря боевики обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, проинформировали в штабе операции Объединенных сил.

24 декабря вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… 24 декабря в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. С начала этих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня… В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", – сказано в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.