В ООС назвали имя погибшего на Донбассе 22 декабря украинского военнослужащего

Во время вражеских обстрелов боевиков погиб солдат Герман Соловьев, рассказали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

22 декабря на Донбассе в результате обстрелов позиций украинской армии солдат 93-й бригады Холодный Яр Герман Соловьев получил смертельное ранение. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего воина", – говорится в сообщении.

22 декабре в пресс-службе ООС рассказали, что позиции украинских военных обстреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В тот день еще один военнослужащий получил ранение.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.