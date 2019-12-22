На Донбассе 22 декабря погиб украинский военный

Боевики в течение текущих суток пять раз нарушали режим прекращения огня.

На Донбассе 22 декабря в результате обстрелов погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook.

Еще один военнослужащий получил ранения.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня пять раз", – говорится в сообщении.

Противник обстреливал позиции украинской армии из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия на Донбассе и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.