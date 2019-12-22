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Пристайко заявил, что у "геополитического кризиса" вокруг Украины, спровоцированного агрессией РФ, нет военного решения

Украинским дипломатам приходится искать ответ "на самый сложный вызов в современной истории Украины", заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

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Пристайко: От дипломатов в большой степени зависит будущее Украины
Пристайко: От дипломатов в большой степени зависит будущее Украины
Фото: president.gov.ua

Украина не по своей воле оказалась в эпицентре геополитического кризиса, который спровоцировала военная агрессия РФ пять лет назад, и разрешить его можно только с помощью дипломатии, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в поздравлении с Днем работников дипломатической службы Украины, опубликованном 22 декабря в Twitter украинского МИД.

"Уважаемые работники дипломатической службы, искренне поздравляю с нашим праздником! Нам с вами на самом деле приходится работать в нелегкое время и искать ответ на самый сложный вызов в современной истории Украины. Но мы сможем. Мы сделаем это вместе", – заявил Пристайко.

Он добавил, что украинские дипломаты отстаивают национальные интересы Украины за рубежом.

"Это наша постоянная задача, но именно сейчас нам приходится выполнять ее в особенно сложных условиях. Более пяти лет назад Украина не по своей воле оказалась в эпицентре масштабного геополитического кризиса, который повлекла военная агрессия России. Этот кризис, очевидно, не имеет положительного военного решения, соответственно, вся надежда на дипломатию, на солидарность и поддержку всего демократического мира. Наша ответственность сегодня высока как никогда, именно от нас в большой степени зависит будущее Украины, ее независимость, ее свобода и территориальная целостность", – добавил глава МИД.

День работников дипломатической службы – национальный профессиональный праздник украинских дипломатов и сотрудников дипмиссий, посольств и консульств страны, который отмечается в Украине 22 декабря ежегодно.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении отметил, что украинскую дипломатию уважает все международное сообщество.

Теги: Россия, Украина, МИД Украины, Донбасс, война в Украине, дипломаты, война на Донбассе, Вадим Пристайко, поздравление
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