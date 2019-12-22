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"История – не очень надежный советник". Пристайко ответил на слова Путина об "исконно русских территориях"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отверг слова российского президента Владимира Путина о том, что в ходе создания Советского Союза Украине передали "исконно русские территории".

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Пристайко: Если именно мы должны предоставить кому-то очередной урок истории, то так тому и быть
Пристайко: Если именно мы должны предоставить кому-то очередной урок истории, то так тому и быть
Фото: ЕРА

К истории обращаются тогда, когда других аргументов нет, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что в состав Украины входят "исконно русские территории".

Об этом сообщает "Укринформ".

"История – не очень надежный советник по политическим делам. К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать. Но история может давать уроки; один из таких уроков слишком хорошо известен, чтобы его игнорировать: тех, кто заглядывается на чужую землю, кто видит за рубежом какие-то "исконные территории", всегда постигает плохой финал", – сказал глава МИД Украины в комментарии агентству.

Пристайко подчеркнул, что Украина – независимое государство, границы и территориальная целостность которого признаны всеми странами мира и защищены международным правом.

"И если именно мы должны предоставить кому-то очередной урок истории, то так тому и быть", – добавил он.

Путин 19 декабря заявил, что во время создания Советского Союза Украине были переданы "исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения". "Все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой "для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине", – сказал Путин. По его словам, это "наследие государственного строительства" лидера большевиков Владимира Ленина.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, МИД Украины, Вадим Пристайко
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